В МВФ сделали новое заявление о "Приватбанке"

В МВФ ожидают, что бывших владельцев Приватбанка накажут. Фото: images.glavred.info

После национализации Приватбанка в 2016 году, Украина обязана вернуть деньги, которые вложила в него.

Экс-владельцы банка должны ответить за убытки, которые нанесли государству, рассказал представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в интервью "Еспресо".

"Теперь государство просто обязано вернуть хотя бы часть тех средств обратно. И те, кто к этому привел, до етих убытков, имеются в виду бывшие владельцы ликвидированных банков, они должны понести за это ответственность и вернуть часть средств, потраченных налогоплательщиками на ликвидацию банковского кризиса ", - отметил он.

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По его мнению, в отличие от меньших банков, в 2016 году ПриватБанк невозможно было просто ликвидировать.

"Более половины населения Украины имели счет в этом банке и на это финучреждение приходилось более половины всех розничных транзакций в украинской экономике. И Украинское государство с целью защиты населения и финансовой стабильности, было вынуждено вложить в банк 5,5 млрд долларов. И теперь настало время для Украинского государства - вернуть эти средства ", - подчеркнул Люнгман.

Бывший топменеджер Приватбанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализации. Производство по иску бывшего председателя правления Фонда гарантирования вкладов, Минфина и "Привата" Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года.