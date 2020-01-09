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четверг, 09 января 2020 11:40

Топ-менеджеры начали требовать отмены национализации Приватбанка

2 Комментировать
Топ-менеджеры начали требовать отмены национализации Приватбанка
Бывшие руководители Приватбанка в судебном порядке оспаривают принудительной конвертации их депозитов в акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 Фото: unian.net

Бывший топменеджер Приватбанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализации.

Производство по иску бывшего председателя правления Фонда гарантирования вкладов, Минфина и "Привата" Хозяйственный суд Киева открыл 2 января 2020 года, сообщает Finbalance. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций.

Александр Дубилет – отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который ранее также работал в "Привате" IT-директором.

Также отменить национализацию в конце декабря 2019 года требовали другие бывшие топ-менеджеры (ексзаступники председателя правления) Приватбанка, которые владели акциями:

Тимур Новиков (1,3625%);

Олег Гороховский (0,3236%);

Владимир Яценко (0,3229%);

Татьяна Гурьева (0,2422%);

Людмила Шмальченко (0,1614%).

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"Бывшие руководители Приватбанка в судебном порядке оспаривают, в частности, операцию bail-in – принудительной конвертации их депозитов в акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации Приватбанка, а потом в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн", – говорится в публикации Finbalance.

Кроме бывших топов, с исками об отмене национализации обратились компании, средства которых попали под bail-in. "Речь об ООО "Финансовая компания "Фінілон", ООО "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн", ООО "Партнер-Экспо", ООО "КС Групп", ООО "Реватіс", ООО "Сонг", ООО "Управляющий администратор пенсионных фондов "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc и другие", – отмечается в материале.

Приватбанк в состоянии кризиса похоронит всю банковскую систему Украины. В нем сосредоточено 180 миллиардов гривен вкладов населения.

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Дата
09
января

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