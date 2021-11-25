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четверг, 25 ноября 2021 19:51

В МВФ оценили потери Украины от запуска "Северного потока-2"

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В МВФ оценили потери Украины от запуска &quot;Северного потока-2&quot;
Доходы Украины от транзита до 2024 года оценивают в $1,2 млрд в год. Фото: Reuters

В Международном валютном фонде оценили потери Украины от запуска газопровода "Северный поток-2".

Ежегодно страна будет терять $1,2 млрд, отмечается в материалах пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

"За последние пять лет Украина получала в среднем более $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов Газпрому. В этом году плата за транзит будет на 40% меньше, чем в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

В случае запуска газопровода "Северный поток-2" эта сумма уменьшится. Доходы Украины от транзита до 2024 года оценивают в $1,2 млрд в год.

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США готовятся ввести новый пакет санкций в отношении российского проекта "Северный поток-2". Администрация президента США стремится оказать большее давление на Россию. Новые санкции затронут компанию, связанную с РФ, и два судна, заявил 23 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен. Судно "Марлин", принадлежащее Transadria Ltd, обозначат собственностью, подлежащей блокировке. Название второго судна, которое попало в черный список, Блинкен не уточнил.

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