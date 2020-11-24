В МОН обещают педагогам повышение зарплат

В проекте Госбюджета на 2021 год на отрасль образования предусмотрено 173,8 млрд грн. Фото: pexels.com

С 1 января 2021 года размеры должностных окладов работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

В проекте Госбюджета на 2021 год на отрасль образования предусмотрено 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году, рассказал в своем Telegram-канале и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов." - отметил министр.

Также он напомнил, что с 1 сентября текущего года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников увеличились на 5,8%.

Если до конца текущего года не успеют принять проект Закона о государственном бюджете на 2021 год, запланированного повышения минимальной зарплаты не будет.