В МОН обещают педагогам повышение зарплат

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 360
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 630
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2016
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 666
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1683
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6075
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
9
6
6
6
9
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Видео
Все видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Минюст хочет продать 27 тюрем
Минюст хочет продать 27 тюрем
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1575
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 936
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2313
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 594
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 11:23

В МОН обещают педагогам повышение зарплат

  Комментировать
В МОН обещают педагогам повышение зарплат
В проекте Госбюджета на 2021 год на отрасль образования предусмотрено 173,8 млрд грн. Фото: pexels.com

С 1 января 2021 года размеры должностных окладов работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля - еще на 8,3%.

В проекте Госбюджета на 2021 год на отрасль образования предусмотрено 173,8 млрд грн. Это на 34 млрд грн больше, чем в этом году, рассказал в своем Telegram-канале и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"

"Это сбалансированный и финансово обеспеченный проект бюджета. То есть средства на такое увеличение должностных окладов и заработных плат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов." - отметил министр.

Также он напомнил, что с 1 сентября текущего года должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в частности педагогических, научно-педагогических и научных работников увеличились на 5,8%.

Если до конца текущего года не успеют принять проект Закона о государственном бюджете на 2021 год, запланированного повышения минимальной зарплаты не будет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В МОН обещают педагогам повышение зарплат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 44758
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки 1 Просмотров: 19602
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12627
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 11304
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 2 Просмотров: 7623
Экономика
В МВФ выступили против налога на выведенный капитал
В МВФ выступили против налога на выведенный капитал Просмотров: 99
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
 1 Просмотров: 360
Молочные продукты подорожают: назвали причины повышения цен
Молочные продукты подорожают: назвали причины повышения цен Просмотров: 144
Денег от МВФ до конца года не будет
Денег от МВФ до конца года не будет Просмотров: 315
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 549
Больше всего комментируют
6
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
3
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
2
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Голосов: 25588
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть