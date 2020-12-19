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воскресенье, 20 декабря 2020 01:57

В мире возобновился рост торговли

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В мире возобновился рост торговли

Мировая торговля товарами восстановилась в третьем квартале, увеличившись на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом, но все же уступает на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три квартала показатель упал на 8,2% в годовом исчислении, сообщает Всемирная торговая организация (ВТО).

Отмечено, рост торговли, начался, связан с тем, что Северная Америка, Европа и другие регионы ослабили карантин.

"Восстановление также поддерживалось крупными мероприятиями налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в основных экономиках, а также адаптацией в ключевых секторах", - говорится в сообщении.

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В третьем квартале этого года экспорт товаров из Северной Америки (+ 20,1%), Европы (+ 19,3%) и Азии (+ 10,1%) значительно вырос и достиг двузначного роста. Согласно данным по импорту, по сравнению со вторым кварталом значительно вырос импорт товаров в Северную Америку (+ 16,6%) и Европу (+ 15%), но импорт во всем мире сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что последствия пандемии Covid-19 могут вызвать сильный экономический спад в мире за последние 80 лет.

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