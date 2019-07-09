В мире исчезают долларовые миллионеры

Совокупное состояние миллионеров в прошлом году составляло $68,1 трлн. Фото: Etcetera Media

В прошлом году в мире насчитывалось 18 млн долларовых миллионеров. Это на 0,3% меньше, чем годом ранее.

По данным консалтинговой фирмы Capgemini, количество миллионеров сократилось впервые за 10 лет. Последний раз такое было во время кризиса 2008-го, пишет dw.com.

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Совокупное состояние миллионеров уменьшились на 3 п п. - до $68,1 трлн.

Больше всего долларовых миллионеров в США, Японии, Германии и Китае. Более 60% миллионеров в мире имеют гражданство этих стран.

В прошлом году в Украине зарегистрировали 5143 миллионера и 3 миллиардера. Больше всего миллионеров в Киеве - 2194 человек. В Киевской обл. насчитали 378 миллионеров. Харьковской - 339, Днепропетровской - 333.