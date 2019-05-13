Сколько украинцев заработали в прошлом году более миллиона гривен

В прошлом году в Украине зарегистрировали 5143 миллионера и 3 миллиардера.

В общем подали почти 529 тыс. налоговых деклараций и задекларировали 83,6 млрд грн дохода. Это на 26 млрд грн больше, чем в 2017-м, сообщила Государственная фискальная служба.

Больше всего миллионеров в Киеве - 2194 человек. В Киевской обл. насчитали 378 миллионеров. Харьковской - 339, Днепропетровской - 333.

Автор: Державна фіскальна служба Самому молодому миллионеру всего 18 лет. Он задекларировал доходы от получения имущества по наследству.

70% миллионеров задекларировали от 1 до 5 млн грн доходов.

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Больше всего - 58% миллионеров - это граждане от 40 до 60 лет. В то же время самому молодому миллионеру всего 18 лет. Он задекларировал доходы от получения имущества по наследству. Самому старшему - почти 100 лет.

Среди миллиардеров есть тот, кто задекларировал доход более 10 млрд грн.

В этом году украинцы уже успели задекларировать доход 13,5 млрд грн за прошлый год. Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан.