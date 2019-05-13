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понедельник, 13 мая 2019 17:32

Сколько украинцев заработали в прошлом году более миллиона гривен

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В прошлом году в Украине зарегистрировали 5143 миллионера и 3 миллиардера.

В общем подали почти 529 тыс. налоговых деклараций и задекларировали 83,6 млрд грн дохода. Это на 26 млрд грн больше, чем в 2017-м, сообщила Государственная фискальная служба.

Больше всего миллионеров в Киеве - 2194 человек. В Киевской обл. насчитали 378 миллионеров. Харьковской - 339, Днепропетровской - 333.

Автор: Державна фіскальна служба
  Самому молодому миллионеру всего 18 лет. Он задекларировал доходы от получения имущества по наследству.
Самому молодому миллионеру всего 18 лет. Он задекларировал доходы от получения имущества по наследству.

70% миллионеров задекларировали от 1 до 5 млн грн доходов.

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Больше всего - 58% миллионеров - это граждане от 40 до 60 лет. В то же время самому молодому миллионеру всего 18 лет. Он задекларировал доходы от получения имущества по наследству. Самому старшему - почти 100 лет.

Среди миллиардеров есть тот, кто задекларировал доход более 10 млрд грн.

В этом году украинцы уже успели задекларировать доход 13,5 млрд грн за прошлый год. Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан.

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13
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