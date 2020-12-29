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В Минсоцполитике сказали, кто не почувствует повышения тарифов

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В Минсоцполитике сказали, кто не почувствует повышения тарифов
Повышение тарифов не повлияет на получателей субсидий. Фото: tv5.zp.ua

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, поскольку размер помощи будет увеличен.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", сообщили в Минсоцполитики в facebook.

В ведомстве заявили, что те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением помощи. Это можно сделать онлайн или отправив соответствующие декларацию в орган соцзащиты населения.

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Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

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