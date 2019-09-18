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среда, 18 сентября 2019 11:01

В министерстве объяснили, почему сократили деньги на субсидии

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В министерстве объяснили, почему сократили деньги на субсидии
Уменьшение расходов на субсидии не приведет к сокращению количества субсидиантов. Фото: Ракурс

В проект госбюджета на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. В 2019-м - 55,1 млрд грн.

"Уменьшение расходов на субсидии не приведет к сокращению количества получателей в новом отопительном сезоне. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг", - написала в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.

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По ее словам, уменьшение расходов не приведет к сокращению количества субсидиантов.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на 2019 год, то заложенные 47,6 миллиардов гривен - действительно меньше. Это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами. За счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам", - отметила она.

В Украине с 1 июля выросли социальные выплаты. Прожиточный минимум повысили на 83 грн. Сейчас он составляет 1936 грн.

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