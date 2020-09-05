В Минфине подсчитали остаток в коронавирусном фонде

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 369
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 207
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 126
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 396
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 693
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2718
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 648
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
Интервью
1/5
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 2700
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2493
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 963
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5931
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 198
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 06:35

В Минфине подсчитали остаток в коронавирусном фонде

  Комментировать
В Минфине подсчитали остаток в коронавирусном фонде
одсчитали остаток в коронавирусном фонде. Фото: Деньги

По состоянию на 4 сентября с фонда борьбы с Covid-19 потрачено 19 млрд грн, это 30% от общего объема фонда, который составляет 66 млрд грн.

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. С 66 млрд использовано всего лишь 19 млрд", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Минфин разместил средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, министерство сможет перераспределить средства на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства.

Министр также отметил, что Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ.

"Если не хватит денег в коронавирусном фонде, мы перераспределим из других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - заверил Марченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким будет курс доллара. Прогноз министра экономики

Напомним, из госбюджета планируется выделить 2,159 млрд грн на ремонт дорог.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минфине подсчитали остаток в коронавирусном фонде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 43418
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 34886
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 11718
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 2 Просмотров: 11646
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 8199
Экономика
Шмыгаль сообщил прогнозируемый курс доллара на следующий год
Шмыгаль сообщил прогнозируемый курс доллара на следующий год Просмотров: 189
Минюст требует от депутатов немедленно принять закон о запрете взыскания денег "Приватбанка"
Минюст требует от депутатов немедленно принять закон о запрете взыскания денег "Приватбанка" Просмотров: 117
В более 60 городах Украины отопительный сезон под угрозой
В более 60 городах Украины отопительный сезон под угрозой Просмотров: 99
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
 Просмотров: 369
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной Просмотров: 495
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
3
Тур Пальчевский в Ровно показал запрос на умеренных политиков на западе - политолог
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
3
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
2
Рада провалила вопрос САП
Голосов: 25181
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua