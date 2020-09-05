В Минфине подсчитали остаток в коронавирусном фонде

одсчитали остаток в коронавирусном фонде. Фото: Деньги

По состоянию на 4 сентября с фонда борьбы с Covid-19 потрачено 19 млрд грн, это 30% от общего объема фонда, который составляет 66 млрд грн.

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. С 66 млрд использовано всего лишь 19 млрд", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Минфин разместил средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, министерство сможет перераспределить средства на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства.

Министр также отметил, что Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ.

"Если не хватит денег в коронавирусном фонде, мы перераспределим из других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - заверил Марченко.

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Напомним, из госбюджета планируется выделить 2,159 млрд грн на ремонт дорог.