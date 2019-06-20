В Минфине объяснили, когда будут сокращать расходы из бюджета

Госбюджет-2019 недополучает около 2% от доходов, которые запланировали. Фото: lime.apostrophe.ua

Оснований урезать государственные расходы из бюджета нет.

"В Бюджетном кодексе четко прописаны основания для сокращения расходов бюджета. В частности, недополучение запланированных бюджетных поступлений более чем на 15%. У нас нет для этого ни фактических, ни обоснованных оснований. Кроме того, не видим вероятности того, что они могут быть до конца года, если будем двигаться по нашему плану", - заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает Громадське.

Она добавила, что сейчас бюджет действительно недополучает около 2% от доходов, которые запланировали.

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"У нас за 5 месяцев не выполнен план по приватизации, однако Министерство финансов очень быстро заместило его заимствованиями. Есть определенное недовыполнение по налоговым и по таможенным поступлениям. Это связано с тем, что в основу закона о бюджете лег прогноз Минэкономики и Нацанка, где курс доллара был намного выше, чем имеем сейчас", - пояснила Маркарова.

По данным Счетной палаты, с начала года бюджет недополучил около 50 млрд грн.

В первом квартале 2019-го бюджет недовыполнили на 4,7%. За первые 2 месяца этого года бюджет страны недополучил 13,6 млрд грн. В прошлом году государственный бюджет выполнили с дефицитом 59,2 млрд грн.