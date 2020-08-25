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вторник, 25 августа 2020 17:39

В Минфине объяснили, где возьмут деньги для повышения минималки

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В Минфине объяснили, где возьмут деньги для повышения минималки
Изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию серых зарплат

Повышение минимальной зарплаты потребует выделения 4 млрд грн из Госбюджета.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил, что увеличение размеров минимальной зарплаты осуществят за счет:

- экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 3,5 млрд грн;

- пересмотра прогноза доходов Госбюджета в связи с повышением минимальной заработной платы.

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Так доходы увеличатся на 0,5 млрд грн: налог на доходы физических лиц и военный сбор - на 0,4 млрд грн, налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения - на 0,1 млрд грн.

"Предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию серых зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан", - сказал Марченко.

Верховная Рада поддержала проект изменений в государственный бюджет, предусматривающий повышение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. "За" проголосовали 295 народных депутатов.

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