В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ

Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку. Фото: unsplash

С 1 февраля для "уязвимых" потребителей предлагают фиксировать годовую цену на газ по формуле "хаб минус" с добавлением определенной предельной наценки поставщиков.

Этот переход удешевит газ для таких пользователей в среднем на 44%, заявил и. о. министра энергетики Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 гривен за 1 тысячу кубического метра, то есть на 44 процента меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15 процентов", - отметил Витренко.

По его словам, будет продавать газ для уязвимых потребителей подконтрольная НАК "Нафтогаз Украины", компания "Укргазвидобування". Цену будут пересматривать раз в год на основании котировок на бирже в ноябре. Витренко уверяет, что такое ценообразование выгодно для добывающей компании.

"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика. При этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие", - добавил Витренко.

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Он уточнил, что предложение Минэнерго на стадии обсуждения.

"Важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков. Нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет об адекватных рыночных мерах, а не откат назад", - говорит и. о. министра.

Витренко указал, что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решат проблемы на рынке.

11 января жители Черновицкой, Полтавской и Винницкой областей вышли на акции протеста против повышенных тарифов на газ и электроэнергию.