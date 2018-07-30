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понедельник, 30 июля 2018 00:44

В Минэкономики сообщили, в каком регионе платили самую высокую зарплату

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В Минэкономики сообщили, в каком регионе платили самую высокую зарплату
В Минэкономики определили лидеров среди областей по самой высокой зарплате в июне. Фото: UkrMedia

На Донетчине в июне была самая высокая средняя заработная плата среди всех регионов Украины. Там в среднем получали 9774 грн.

На втором месте – Киевская область, здесь средняя зарплата в июне составила 9481 грн. На третьем - Днепропетровская область с зарплатой в 9065 грн, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Средняя номинальная заработная плата в целом по Украине в июне составила 9141 грн. Это на 24,2% больше, чем в прошлом году в июне, в 2,5 раза больше, чем минимальная зарплата.

Больше всего в Украине получают работники отрасли фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работники сферы ИТ и телекоммуникаций.

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Ранее сообщалось, что зарплаты украинцев выросли более чем на четверть. В течение 2018 года размер средней заработной платы вырос до 8225 гривен, что почти на треть больше, чем за такой же период прошлого года.

Самый высокий уровень оплаты труда - в сферах авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности, а также фармацевтики.

Меньше всего зарабатывают курьеры, медики, библиотекари, работники музеев, а также сотрудники коммунальной сферы.

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