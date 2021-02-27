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суббота, 27 февраля 2021 22:26

В МИД Литвы резко прокомментировали строительство "Северного потока-2"

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В МИД Литвы резко прокомментировали строительство &quot;Северного потока-2&quot;
По словам министра, этот проект также не приносит никакой пользы единства Европы. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался относительно российского газопровода "Северный поток-2". По его словам, Евросоюз фактически "финансирует тирана".

Об этом шла речь в интервью Ландсбергиса для "Радио Свобода".

По словам литовского министра, в проекте "Северный поток-2" сегодня нет никакого смысла, поскольку Европа к 2030 году планирует прекратить использование ископаемого топлива, а этот газопровод только увеличит его количество в регионе.

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"Этот проект также не приносит никакой пользы единства Европы. Германия приложила много усилий для того, чтобы Европа была реально объединенной... И мне было бы грустно наблюдать, что немецкое наследие объединенной Европы исчезает из-за одного проекта", - пояснил он.

Ранее в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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