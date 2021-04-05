В крупных сетях АЗС подешевел бензин

Сети AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Motto снизили цены на бензины в пределах 0,2 - 1 грн/л. Фото: unsplash

За выходные 2-5 апреля крупные сети АЗС снизили цены на бензины.

Такие данные оперативного мониторинга Консалтинговой группы "А-95" передает enkorr.

На АЗС ОККО и WOG цена бензина марки А-92 опустилась на 1 грн/л до 29,49 грн/л. А-95 подешевел на 1,5 грн/л до 29,99 грн/л.

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В сети KLO бензин А-92 подешевел на 10 коп/л до 29,19 грн/л, бензин А-95 - до 29,49 грн/л. На UPG бензины подешевели на 40 коп/л.

Сети AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Motto снизили цены на бензины в пределах 0,2-1 грн/л.

Цены на нефть упали на фоне согласия участников ОПЕК+ с мая по июль постепенно ослаблять ограничения добычи.