В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров

Большую часть счетов за коммуналку будет платить за пенсионеров государство. Фото: merezha.co

Пенсионеры, которым больше 70 лет, будут оплачивать только определенную часть за коммунальные услуги.

Большую часть заплатит за них государство субсидиями - заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире "1 + 1".

"С помощью упрощенного процесса получения субсидий для людей почтенного возраста (70 лет - ред.) мы снимем с них бремя платежей за ЖКУ. Что имеется в виду? Они будут платить незначительную часть счетов, а остальное за них будет покрывать государство. Возможно, не получится сделать коммуналку бесплатной, но большую часть будет покрывать государство ", - сказал Герус.

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Он утверждает, что президент думает над тем, как этот метод воплотить в жизнь.

Также представитель президента пообещал исследовать, кто получает монетизированние субсидии и при этом тщательно оплачивает счета, а кто использует деньги для своих нужд.

"Это должны быть быстрые решения с сентября", - отметил представитель президента в правительстве.

До конца этого года тарифы на газ и свет могут стремительно взлететь. В этом году газ станет дороже на 15%, а в 2020 году на 20%.