Как изменится плата за коммунальные услуги

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 657
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2430
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 558
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 810
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5256
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5662
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1098
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3582
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
4
3
4
7
3
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5256
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 990
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2610
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 396
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
вторник, 30 июля 2019 05:28

Как изменится плата за коммунальные услуги

  Комментировать
Как изменится плата за коммунальные услуги
С каждым годом поднимается оплата за коммунальные услуги, это не исключение

До конца этого года тарифы на газ и свет могут стремительно взлететь.

В этом году газ станет дороже на 15%, а в 2020 году на 20%, об этом сообщает Минэкономразвития.

Сообщается, что в следующие два года стоимость газа для населения вырастет на 14% и на 10%.

Следующие три года тарифы будут увеличиваться на 10-15%, сообщает podrobnosti.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие ягоды выгодно выращивать в Украине

Электроэнегрия также станет на 15% дороже. В течение двух последующих лет на 18,9 и 20%.

С 2022 цена вырастет еще на 7%.

Количество льгот с годами будет уменьшаться. В прошлых сезонах помощью пользовались 6,5 миллиона домохозяйств. В этом году 3,3 миллиона.

С первого мая 2018 также были изменены правила оформления субсидий и в результате этого часть домохозяйств потеряла льготы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменится плата за коммунальные услуги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 61428
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 55728
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 55018
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце Просмотров: 28062
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 17066
Экономика
Аграрии сообщили, сколько зерна намолотили
Аграрии сообщили, сколько зерна намолотили Просмотров: 297
Какие ягоды выгодно выращивать в Украине
Какие ягоды выгодно выращивать в Украине
 Просмотров: 900
Выполнение обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику под угрозой - "Гарантированный покупатель"
Выполнение обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику под угрозой - "Гарантированный покупатель" Просмотров: 171
Некоторые тарифы снизят, а некоторые повысят - представитель президента
Некоторые тарифы снизят, а некоторые повысят - представитель президента 1 Просмотров: 1584
Украина собирается закупить оружие в США
Украина собирается закупить оружие в США Просмотров: 432
Больше всего комментируют
8
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
3
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
2
Зеленский перепутал название области
2
Поставлять или нет: что думает Зеленский об украинской воде для оккупированного Крыма
Голосов: 21107
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua