Как изменится плата за коммунальные услуги

С каждым годом поднимается оплата за коммунальные услуги, это не исключение

До конца этого года тарифы на газ и свет могут стремительно взлететь.

В этом году газ станет дороже на 15%, а в 2020 году на 20%, об этом сообщает Минэкономразвития.

Сообщается, что в следующие два года стоимость газа для населения вырастет на 14% и на 10%.

Следующие три года тарифы будут увеличиваться на 10-15%, сообщает podrobnosti.ua.

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Электроэнегрия также станет на 15% дороже. В течение двух последующих лет на 18,9 и 20%.

С 2022 цена вырастет еще на 7%.

Количество льгот с годами будет уменьшаться. В прошлых сезонах помощью пользовались 6,5 миллиона домохозяйств. В этом году 3,3 миллиона.

С первого мая 2018 также были изменены правила оформления субсидий и в результате этого часть домохозяйств потеряла льготы.