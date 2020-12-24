В Киеве начали дешеветь квартиры

За однокомнатную квартиру в столице в среднем просят 1,8 млн грн. Фото: pexels.com

В Киеве снизились цены на недвижимость. Стоимость жилья упала примерно на 3% за последние 3 недели.

За 1-комнатную квартиру в столице в среднем просят 1,8 млн грн, 2-комнатная будет стоить 2,7 млн грн. За 3-комнатное жилье в Киеве нужно выложить почти 4 млн грн, рассказывает ТСН.

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В общем, с начала года стоимость жилья в Украине выросла на 10%.

Украина поднялась на 6-е место по темпам роста цен на жилую недвижимость. В годовом измерении цены поднялись на 10,3%, по итогам 3-го квартала 2020 года.