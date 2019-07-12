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суббота, 13 июля 2019 21:10

В каких городах больше всего зарабатывают

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В каких городах больше всего зарабатывают
В Украине больше всего зарабатывают в Киеве и области, Харькове, Львове, Днепре, Одессе. Фото: Корреспондент.net

Украинцы экономят на самом необходимом - лекарствах, продуктах, одежде. Более 3 млн домохозяйств не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"В 2017-2018-х реальные доходы граждан выросли на 10-15%. В этом году темпы замедлились до 7%. К тому же у нас неоднородная структура доходов граждан. Зарплата составляет примерно 50% всех заработков. Социальная государственная помощь, пенсии, стипендии - 35", - объясняет финансист.

По его словам, прошлые годы людям удавалось экономить 1-2% от доходов. Сейчас они активно тратят деньги, которые сэкономили раньше.

"Часть украинцев едет работать за границу. Домой фактически пересылают 7-8 миллиардов долларов. Это только 10% от всех расходов и доходов украинцев. В прошлом году последние составляли около 2,5 триллионов гривен. Поэтому переоценивать роль денег от трудовых мигрантов не стоит", - объясняет он.

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В Украине больше всего зарабатывают в Киеве и области, Харькове, Львове, Днепре, Одессе. Меньше всего - в малонаселенных аграрных регионах. Например, Черниговская обл.

"На Западе доходы тоже не велики. Официальная статистика не учитывает деньги заробитчан. В то же время в регионе жители называют свои доходы средними. Ведь привыкли рассчитывать на собственные силы - занимаются предпринимательством, едут работать за границу. В промышленных районах на востоке Украины люди жалуются на низкие доходы. Они привыкли всю жизнь работать на одной работе и получать помощь от государства", - заключает Алексей Кущ.

Более 90% украинцев экономят. Больше всего экономят на отдыхе, одежде, продуктах и ​​коммунальных услугах, свидетельствуют результаты исследования Research&Branding Group. Пожилые люди не спешат тратить деньги на лечение и медикаменты. Те, кому денег хватает только на еду, редко покупают обувь и одежду.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
13
июля

Рок-музыканты собирали деньги для голодных детей

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