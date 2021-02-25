В Кабмине объяснили, почему подорожали яйца, молоко и масло

В Украине подорожали продукты. Фото: agroreview.com

В Украине подорожали яйца, масло, молоко и подсолнечное масло.

"Причина в том, что меньший урожай зерновых в прошлом году повлиял на мировые цены. И они будут высокими еще этот год точно.

Это влечет за собой повышение себестоимости производства и яиц, и молока, и мяса. Посмотрим, что будет осенью, но все равно цены останутся достаточно высокими", - сказал заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире канала "Украина 24".

Однако, по словам чиновника, "такой рост немного остановится".

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"Единственный способ на будущее - это работать над тем, чтобы наши производители продукции покупали свои корма через форвардные контракты дешевле заранее, а не в момент, когда стоимость самая высокая", - сказал он.

Больше всего в 2020 году подорожали сахар, масло и яйца. Рост цен ускоряется из-за инфляции.

Согласно прогнозам, уже весной в Украине подорожают зерновые, овощи и фрукты, а также мясо. Общая инфляция составит около 7-8%.