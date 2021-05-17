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понедельник, 17 мая 2021 16:35

В Госстате назвали продукты-рекордсмены, которые больше всего подорожали

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В Госстате назвали продукты-рекордсмены, которые больше всего подорожали
Больше всего подорожали сахар и подсолнесное масло - на 68%. Фото: Елена Луценко

За год в Украине на 16% подешевело пшено. Сейчас оно стоит 18,40 грн. На другие крупы цены выросли.

Гречка за год подорожала почти на 16%. Сейчас ее продают по 35-60 грн. Рис подорожал до 26,61 грн/кг, манная крупа - на 28,9%. Стоит в 17,65 грн/кг. Ячневая крупа выросла в цене на 31,2% - до 15,13 грн/кг. Такие данные Государственной службы статистики.

Хлеб за год подорожал на 20%. Произведенный из пшеничной муки высшего сорта в апреле стоил 29 грн/кг. Первого сорта подорожал до 23,50 грн за 1 кг. Батон вырос в цене до 16,11 грн за 0,5 кг. Это на 15,6% больше.

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы подорожали на 23,4%. 23,25 грн / кг - средняя цена в апреле. Мука пшеничная подорожала на 25% до 14,49 грн/кг.

Больше всего подорожали сахар и подсолнесное масло - на 68%. Сахар сейчас продают по 25,63 грн/кг, подсолнечное масло в среднем по 58,05 грн за 1 л.

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Овощи в Украине начали стремительно дешеветь. Помидоры две недели назад стоили 60 грн. Сейчас - в среднем 35 грн/кг. Огурцы месяц назад продавали по 80 грн/кг. И это была рекордная цена для этого овоща за последние 5 лет. Сейчас в супермаркетах можно найти огурцы по 17 грн / кг.

Министерство экономики хочет поднять цены на алкоголь. Стоимость водки и ликероводочных изделий вырастет на 6,2%. Виски, ром и джин подорожают на 5,9%, коньяк и бренди - на 5,5%. Сидр, вермуты и вина с добавлением экстрактов добавят к цене от 8,2% до 34,2%. Нынешние розничные цены на алкоголь действующие с сентября 2018. В январе этого года повысили минимальную стоимость шампанского - с 89 до 109 грн за бутылку.

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