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вторник, 18 июня 2019 13:53

В Facebook появится собственная криптовалюта

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В Facebook появится собственная криптовалюта
Криптовалюту Facebook Libra помогали создавать компании Mastercard, PayPal, Coinbase и eBay. Фото: BitJournal

Facebook создал собственную криптовалюту Libra.

Благодаря этому пользователи смогут осуществлять финансовые транзакции по всему миру, пишет The Guardian.

Прогнозируют, что воспользоваться криптовалютой можно будет уже в 2020 году.

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Криптовалюту создали, чтобы расширить доступ пользователям к дешевым финансовым услугам, пояснили в Facebook.

Криптовалюту Libra помогали создавать компании Mastercard, PayPal, Coinbase и eBay.

В конце мая впервые за последний год стоимость криптовалюта Bitcoin достигла почти $9 тыс. Это самый высокий уровень после максимума 11 мая 2018-го. Интерес к криптовалюте начал восстанавливаться в последние несколько недель. Ее цена выросла на 140% в течение года.

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