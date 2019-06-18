В Facebook появится собственная криптовалюта

Facebook создал собственную криптовалюту Libra.
Благодаря этому пользователи смогут осуществлять финансовые транзакции по всему миру, пишет The Guardian.
Прогнозируют, что воспользоваться криптовалютой можно будет уже в 2020 году.
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Криптовалюту создали, чтобы расширить доступ пользователям к дешевым финансовым услугам, пояснили в Facebook.
Криптовалюту Libra помогали создавать компании Mastercard, PayPal, Coinbase и eBay.
В конце мая впервые за последний год стоимость криптовалюта Bitcoin достигла почти $9 тыс. Это самый высокий уровень после максимума 11 мая 2018-го. Интерес к криптовалюте начал восстанавливаться в последние несколько недель. Ее цена выросла на 140% в течение года.
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