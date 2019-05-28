В ЕС появились новые евро

Новые банкноты появятся в обращении 28 мая.Новые банкноты появятся в обращении 28 мая. Фото: NewsOne

В Евросоюзе 28 мая в обращение вводятся новые 100 и 200 евро.

Новые банкноты имеют такие же цвета, как банкноты аналогичных номиналов выпуска прошлых лет. Правда, ширина в новых банкнот такая, как у купюры 50 евро. Теперь они легче помещаются в кошельках граждан, пишет dw.com.

Кроме того, новые банкноты имеют дополнительные элементы защиты. На них нанесены невидимые зрению знаки, которые может считать только машина. Также имеют голограмму, которая меняется при вращении купюры.

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Новые банкноты 100 и 200 евро завершают обновление второй серии европейской валюты. Ранее в обращении появились новые банкноты 5, 10, 20 и 50 евро.

Параллельно с новыми в обращении будут находиться старые банкноты соответствующих номиналов.

Германия и Австрия прекратили выпуск банкноты номиналом 500 евро. До этого 17 стран еврозоны сделали это в январе этого года. Европейский центробанк объявил о таком решении так как именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности - в отмывании денег и в финансировании терроризма.