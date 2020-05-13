В ЕС отреагировали на принятие "антиколомойского закона"

В ЕС привествовали антиколомойский закон. Фото: pixabay.com

В Евросоюзе приветствовали принятие Верховной Радой закона о банковском урегулировании.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на своей странице в Twitter написал, что принятие этого документа является жизненно необходимой мерой для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта по банковскому урегулированию. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - подчеркнул он.

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Законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" Верховная Рада приняла во втором чтении 13 мая т. г.

Накануне голосования за банковский законопроект №2571-д, который еще называют антиколомойским, в Нацбанке опровергли основные мифы к нему.