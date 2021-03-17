В Днепре началось строительство нового аэропорта

В Днепре начали возводить терминал и закладывать перрон на территории старого аэропорта.

Пользоваться новым пассажиры смогут уже в конце следующего года, сообщил Владислав Криклий, глава Министерства инфраструктуры Украины.

Сейчас продолжается строительство перрона и рулежных дорожек. Последние будут соединять новый терминал с имеющейся взлетно-посадочной полосой, пока прокладывают еще одну. Ее длина в 3200 м позволит принимать самые большие в мире пассажирские самолеты.

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Из госбюджета выделят 1,4 млрд грн для нынешних работ. В целом строительство займет 3 года.

В очереди на обновления аэропорты в Одессе, Ровно, Херсоне и Виннице, а на Закарпатье спроектуют новый.

Ранее в Запорожском аэропорту ввели в эксплуатацию современный пассажирский терминал.