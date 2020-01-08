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среда, 08 января 2020 09:57

Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
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В Запорожье достроили новый терминал аэропорта
Фото: Владимир Буряк/ Facebook
В Запорожье достроили новый терминал аэропорта
В Запорожье достроили новый терминал аэропорта
В Запорожье достроили новый терминал аэропорта

В Запорожском аэропорту достроили новый пассажирский терминал.

Ввод в эксплуатацию запланировали на март 2020-го, об этом ранее говорил мэр города Владимир Буряк, сообщает ЦТС.

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В ноябре министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что с 2020 года правительство планирует начать реконструкцию аэропортов "Днепр", "Мукачево" и "Измаил".

Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" гражданку Украины с наркотиками.

Женщина направлялась на рейс в Израиль. Во время проверки на нее среагировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических средств.

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Дата
08
января

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