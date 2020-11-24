В Covid-фонде осталось 38% средств: на что потратили деньги

На мероприятия в сфере здравоохранения потратили 7,8 млрд грн. Фото: unsplash

Из Фонда борьбы с Covid-19 использовали 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

На мероприятия в сфере здравоохранения потратили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн, сообщают в Министерстве финансов.

В частности, использовали:

- на повышение надбавок и доплат медицинским работникам - 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн или 68,5%;

- на строительство и ремонт приемных отделений - 1,7 млрд грн;

- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупки средств индивидуальной защиты - 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн или 20%;

- местным бюджетам перечислили субвенцию на обеспечение больниц кислородом - 571 млн грн. Всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;

- на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц - 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн или 10,6%;

- на закупку аппаратов ИВЛ - 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

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На мероприятия в сфере социальной защиты использовали 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. В частности 6,8 млрд грн перечислили Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, 1,7 млрд грн - Фонду социального страхования. 0,8 млрд грн использовали на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к 1-й и 2-й группе плательщиков единого налога.

На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовали 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн или 64%. На строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислили 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн или 66%. По состоянию на 1 ноября, сумма по договорам составляет 23,4 млрд грн.

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовали 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн или 5,8%.

На обеспечение правопорядка использовано 2,5 млрд грн с 2,7 млрд грн или 92%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых использовали 324 млн грн или 50%.

За первые 9 месяцев 2020 года Украина потратила на погашение долгов каждую 8 гривну из бюджета - 433 млрд грн. Общий государственный долг за этот период вырос на 17% - 347 млрд грн - и теперь составляет 2,3 трлн грн.