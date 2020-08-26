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среда, 26 августа 2020 18:47

В чем ошибка резкого повышения минималки - эксперты

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В чем ошибка резкого повышения минималки - эксперты
Повышение минималки навредит бизнесу. Фото: pixabay.com

Украинцам увеличат минимальную зарплату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Сейчас получают 4723 грн. Это первое из 3 повышений, анонсированных правительством. С 1 января 2021-го минималка должна вырасти до 6 тыс. грн, а с 1 июля того же года - до 6,5 тыс. грн.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко сказала Gazeta.ua, что для крупных повышений в 2021 году нет веских причин.

"Сентябрьское повышение никак не повлияет на экономику Украины. А вот следующие два наоборот. Увеличат выплаты аж на 30 процентов. Такое повышение не соответствует ни инфляции, ни динамике курса, ни динамике роста средней заработной платы, ни производительности труда. К примеру, в 2017 году после кризиса инфляция съела часть доходов граждан и средняя зарплата увеличивалась, а минимальную правительство придерживало. Впоследствии ее резко увеличили и подогнали под среднюю. Тогда быстрый рост выплат был оправданным и не таким болезненным. На этот раз решение правительства необоснованно. Зато этим провоцируют стремительное увеличение нагрузки на бизнес по налогам и выплатам за работу. При этом производительность труда у нас низкая, самая низкая в Европе. Не потому, что мы мало платим или плохо работаем, а потому что украинцы на старом оборудовании не могут изготавливать такого количества товара, как в других странах. Очень плохо, что предприниматели вместо того, чтобы инвестировать средства в развитие бизнеса, должны будут платить больший налог. Особенно после 2020 года, когда все в беде. Вместо этого нужно было бы просто индексировать зарплату в соответствии с инфляцией или производительностью труда. Это было бы не политическим решением, а экономически выгодным для Украины".

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Политолог Тарас Загородний говорит, что повышение зарплат может иметь плюсы для экономики, но есть условия:

"Важно то, как поднятие минималки будет в комплексе работать. Если к этому будет политика по стимулированию спроса, будет закон о локализации производства, который еще висит в Верховной Раде, то в куче все будет хорошо работать. Но это палка о двух концах. Если ничего делаться не будет, а будут просто дополнительные поступления в государство через большие налоги, то это не очень хорошо для экономики. У нас много решений властей связаны с пиаром. Возможно, и это тоже. Власти нужно поддерживать свой рейтинг. Думаю, процентов на 50 решение о поднятие минималки является пиар-ходом. Остальные - это необходимость пополнения бюджета".

Повышение минимальной зарплаты потребует выделения 4 млрд грн из Госбюджета. Министр финансов Сергей Марченко объяснил, что увеличение размеров минимальной зарплаты осуществят за счет:

- экономии расходов по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" в сумме 3,5 млрд грн;

- пересмотра прогноза доходов Госбюджета в связи с повышением минимальной заработной платы.

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Дата
26
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