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вторник, 12 января 2021 20:14

В "Борисполе" пассажиропоток за год упал на 69,3%

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В &quot;Борисполе&quot; пассажиропоток за год упал на 69,3%
Аэропортом в 2020 году воспользовалось 5,1 млн человек. Фото: epravda.com.ua

По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" составил 5,1 млн человек.

Это на 66% меньше показателя 2019 года, сообщает ЦТС. Тогда пассажиропоток составил 15,2 млн человек.

В декабре 2020-го аэропортом воспользовались 323 690 пассажиров.

Это на 69,3% меньше, чем в декабре 2019 года.

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"В показателях за 12 месяцев 3,1 млн пассажиров было перевезено из/в Борисполь регулярными рейсами (-73%), 1,98 млн - нерегулярными (-46%). За декабрь количество пассажиров регулярных рейсов составило 209 572 (-74, 2%), чартерных - 114 118 (-52,9%)", - говорится в сообщении аэропорта.

Товарооборот 2020 составляет $103,4 млрд. Это на $7 млрд меньше, чем 2019-го. В прошлом году в Украине импортировали товаров на $54,2 млрд, что на $6,2 млрд или 10,3% меньше, чем 2019-го, сообщают в Государственной таможенной службе.

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