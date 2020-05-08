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пятница, 08 мая 2020 16:14

В апреле инфляция упала до 2,1% в годовом измерении

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В апреле инфляция упала до 2,1% в годовом измерении
Госстат сообщил об уровне инфляции. Фото: pexels.com

В апреле 2020 года потребительские цены в Украине, как и в марте, выросли на 0,8%.

В апреле 2019-го рост цен был 1%. В годовом измерении инфляция по итогам апреля 2020-го замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта, 4,1% - по итогам 2019 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Базовая инфляция в апреле этого года упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте. До этого она была на отрицательном уровне 3 месяца подряд. В прошлом апреле базовая инфляция была на уровне 0,4%, в результате в годовом измерении осталась на уровне 3,1%.

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Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. В апреле ухудшил этот показатель до 6%.

По оценкам Центробанка, по итогам первого полугодия инфляция в годовом измерении составит 4,8%.

В апреле-июне развитие экономики сократится на 11%. Безработица вырастет до 12%. Зарплат не будут повышать. Об этом в ежеквартальном инфляционном отчете сообщил Национальный банк.

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