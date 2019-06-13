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четверг, 13 июня 2019 12:33

В АП заявили о новой программе сотрудничества с МВФ

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В АП заявили о новой программе сотрудничества с МВФ
По словам Алексея Гончарука, текущая программа в процессе выполнения, и МВФ положительно оценивает степень ее реализации. Фото: images.unian.net

После завершения текущей программы stand-by, в Администрации Президента Украины хотят подписать новое соглашение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявил заместитель главы АПУ, ответственный за экономические вопросы, Алексей Гончарук в интервью "Новому времени".

Гончарук заверил, что сотрудничество с МВФ является важным для Украины, и за этим процессом наблюдают системные инвесторы.

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По словам чиновника, текущая программа в процессе выполнения, и МВФ положительно оценивает степень ее реализации.

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на три-четыре года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого необходимые условия. В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень. Мы сейчас имеем неплохую стартовую базу: за последние 14 кварталов экономика стабильно, хотя и медленно, растет. Есть приемлемый уровень инфляции и рост резервов. В течение пяти лет подряд растем в рейтинге Doing Business. Есть положительное ожидания на рынках. То есть глобально инвесторы ожидают, что Украина будет двигаться в правильном направлении, и ожидания от нас положительные. И эту ситуацию в условиях хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический скачок и стать "восточноевропейским тигром", - сказал Гончарук.

Он добавил, что для этого надо летом и осенью "очень хорошо поработать" для сохранения финансовой стабильности.

В Украине завершила работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом. В Киеве миссия МВФ находилась с 21 по 29 мая. Оценивала реформы, обсуждала политические и экономические события в Украине.

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