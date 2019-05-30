Миссия МВФ уехала из Украины: подробности

В Украине миссия МВФ находилась 21-29 мая. Фото: Delo.ua

В Украине завершила работу миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом.

В Киеве миссия МВФ находилась с 21 по 29 мая. Оценивала реформы, обсуждала политические и экономические события в Украине, сообщили в пресс-службе МВФ.

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Команда Фонда общалась с представителями власти в Украине о продолжении сотрудничества. Эксперты МВФ имели разговор с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Миссия подтвердила реалистичность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики Украины. Запланировала очередной визит после проведения досрочных парламентских выборов. Последние пройдут 21 июля.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины. Она рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря 2018-го.