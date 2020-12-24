"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист

В Украине проблема в том, что всегда нужно учитывать официальные и неофициальные показатели. Фото: Facebook Александра Охрименко

Главным шоком в 2020 году для мировой экономики стала эпидемия Сovid-19. Она повлияла на доходы украинцев, уровень их жизни, возможность поехать за границу. Что ожидать в 2021 году, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

Каким был 2020 год для украинцев? Как изменился уровень жизни?

По официальным данным - вырос. Официальная заработная плата увеличилась на 10,6%. В этом году наблюдали интересный феномен. Несмотря на падение ВВП, выросли объемы торговли. В то же время, была низкая инфляция. А реальная зарплата выросла. Хотя в условиях кризиса она, как правило, падает. Часть людей действительно потеряла работу, деньги. Но если обобщить, то украинцы довольно легко пережили карантин. Кто-то на службе, кто в теневой экономике, кто-то на заработках за границей.

То есть украинцы не стали беднее, если учитывать все эти факторы?

С точки зрения официальной статистики, однозначно не стали. Люди всегда хотят большего. Часть украинцев, которая не потеряла деньги во время карантина, все равно будет говорить, что стало хуже. Это тоже нужно учитывать и понимать - не всегда, когда человек жалуется на свою жизнь, это так и есть. Налоговая заявила, что украинцы массово не платят налоги. Думаю, показатель 11,5 - 12 миллионов людей является точным. Во времена кризиса, если вы работаете официально, это по вам ударит. Если неофициально, тоже неприятно, но не настолько.

Карантин спровоцировал увольнение, закрытие бизнеса. Чего ждать в следующем году, ведь снова вводят локдаун? Безработных станет больше?

Официальная безработица выросла. Но ее уровень - один из самых низких в Европе - менее 2%. В Испании сегодня он, например, 11%. Но есть еще показатель так называемой неофициальной безработицы, который составляет 10%. Это без учета трудовой миграции. Многие украинцы работают за рубежом и в тени, поэтому на сегодня у нас нет проблем с безработицей. Всегда была, есть и будет разница по регионам. В Киеве найти работу проще, чем в провинции. Так было всегда. В следующем году радикальных ухудшений с безработицей не будет.

Зарплаты повысились, но многим официально их снизили. В следующем году зарплаты вернутся к карантинному уровню?

В Украине проблема в том, что всегда нужно учитывать официальные и неофициальные показатели. Рост объемов торговли показывает, что реального снижения зарплат не произошло. То есть снизились официальные выплаты, в конверте - выросли. В следующем году вырастет зарплата официальная и в конвертах. Вместе с ними повысится уровень инфляции до 10%. В этом году он составляет 3%. Если 11 миллионов украинцев налоги не платят, то, как минимум, они имеют дополнительных 20% дохода. Распространена ситуация, когда официально безработный украинец имеет две машины. Поэтому у нас очень трудно посчитать показатель бедности. Чтобы это сделать, берут прожиточный минимум и смотрят сколько людей имеют доходы в его пределах. Но этот показатель нереальный - 2189 гривен. Если с ним считаться, то у нас нет бедных. В Украине очень существенное расслоение на бедных и богатых. Мы не говорим об олигархах. Берем украинцев, которые имеют хорошие прибыли, и пенсионеров. Разница в доходах больше, чем в 20-30 раз. Это очень много. Кто-то может купить себе новую машину, а кто-то экономит на хлебе. Такая ситуация есть, и, к сожалению, пока не меняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не с кем общаться - ФОПам начали отказывать в "карантинных" 8 тыс. грн

В этом году активно говорили о накопительных пенсиях. Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, если их введут, то придется повышать налоги. Теперь, по ее словам, в следующем году не успеют запустить реформу. Это означает, что внедрение накопительных пенсий снова отложат? С чем самые большие проблемы?

Скорее всего отложат. Я придерживаюсь мнения, что на сегодня накопительной пенсии в Украине может не быть. Эта система работает в развитых странах, где нет теневой экономики, или она очень маленькая. В Украине она составляет 60%, а нам надо ее уменьшить до 4%, как в Германии. Накопительные пенсии - это полезная европейская перспективная вещь, но есть большой риск, что в Украине они не помогут решить проблемы пенсии. Планируется, что эти выплаты будут в гривне. А она всегда имеет риск обесцениваться. И поэтому даже если вы накопили 100 тысяч гривен, через 10-20 лет это будут совсем другие деньги. Лучше накапливать деньги самостоятельно на депозитах.

Что будет в следующем году происходить с трудовой миграцией? Украинцы и дальше будут ехать работать за границу?

Трудовая миграция будет расти. На 1 июля 2020 года официально работало в Польше 574 тысяч украинцев. В прошлом году - 578 тысяч. Практически количество не уменьшилось. Украинцы стали больше ехать в Германию, Чехию. Открылся рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет не обязательно о низкоквалифицированной работе. Украинцы в ОАЭ едут работать на различные должности - от менеджеров гостиниц до инженерам по энергетике. Тенденция меняется и этот процесс будет продолжаться. Часть украинцев будет ехать на работу за границу, а деньги тратить в Украине. Будет меньше нелегально трудоустроенных среди трудовых мигрантов. Если раньше можно было поехать и прятаться, то сейчас это сложнее.

Что будет с курсом доллара? В бюджет заложили 29,1 грн. Стоит ли ориентироваться на эту цифру?

Не стоит. Согласно действующему законодательству, для расчетов государственного бюджета используют так называемый условный показатель курса доллара. У нас государственный бюджет в гривне, но есть показатели в валюте. Чтобы их перевести в гривну, берется прогнозный курс. То есть он заложен в госбюджете просто для расчетов.

На какой курс тогда можем рассчитывать в следующем году?

Есть разные прогнозы. Скорее всего, он будет колебаться в диапазоне 28 - 29 гривен.

Уже анонсировали подорожание электричества для населения. Хватит ли на всех субсидий, ведь из бюджета на них выделят меньше денег?

Когда внедряли субсидии, то говорили, что будут давать их три года. Считалось, что за это время наши доходы вырастут настолько, что субсидии не будут нужны. Состояние не выросли. Но субсидии будут уменьшаться. В этом году их снизили, и снизят в следующем. Впоследствии они вообще должны исчезнуть.

Какие ключевые реформы нужны в стране?

Думаю, что в следующем году успокоится ситуация с коронавирусом. Соответственно, будет лучше с работой, бизнесом. Хотя общие проблемы Украины остаются. В следующем году запускают рынок земли. В этом году официально выросла безработица, но в сельском хозяйстве стало на 65 тысяч больше официально трудоустроенных. Поэтому все, что связано с агропромышленным комплексом, в следующем году будет развиваться. Предприниматели должны обращать на это внимание. Скорее всего, в следующем году будет развиваться кредитования. Есть надежда, что бизнесу будет проще получать кредиты. Это будет стимулировать развитие экономики. Возможно, улучшится ситуация с ипотечным кредитованием. Его нужно реформировать, потому что пока оно не работает. Если запустим, поможем экономике. Важно решить вопрос с ФОПами раз и навсегда. Провести переговоры с предпринимателями, найти компромисс, выработать один закон, внедрение которого не будут переносить. Наша упрощенная система налогообложения зашла в тупик, ее надо усовершенствовать до европейского уровня. Нам нужно внедрение Соглашения об ассоциации Украина - ЕС. В ее рамках Украина имеет право на производственную кооперацию с Евросоюзом. Это означает, что европейские компании откроют на нашей территории предприятия, где украинцы смогут работать, получать легальную зарплату. Тогда будет уменьшаться теневая экономика и улучшаться уровень жизни населения.

Если говорить о рядовом украинце и учесть всю вероятность осуществления этих реформ, следующий год будет сложнее или проще?

Проще. Когда начался коронавирус, был шок. Сегодня, когда вводят ограничения, украинцы спокойно к этому относятся. 2021 год однозначно будет лучшим. Если говорить о временах независимой Украины, то хорошими были 2006-2007-й. До уровня этих лет нам еще расти. Тогда был рост экономики, увеличивалась зарплата, появлялись новые рабочие места. В 2021 году такой активности не будет. Будет рост, но не такой, как хотелось бы.

В Украине больше 4 млн человек систематически не платят налоги, заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. По его словам, в прошлом году налоговики в базе увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода.