В 2021 году в Украине появилось 34 тыс. новых компаний. Где наибольший прирост

Количество юрлиц значительно изменилось. Фото: dtkt.ua

В 2021 году в Украине появилось 33 745 новых компаний. Количество юрлиц составило около 1,25 млн, что почти на 3% больше, чем было в 2020-м.

Наиболее популярным видом деятельности среди вновь созданных компаний стало производство табачных изделий, сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Для сравнения, в 2020 году в Украине появилось 41 539 юрлиц, рост составил 3,5%.

"В процентах наибольший прирост компаний в течение года произошел в производстве табачных изделий (+29% за 2021 год и +80% за последние два года). В Украине торговля является самым популярным направлением деятельности среди юридических лиц. Ею занимается 23% от общего количества компаний" , – говорится в сообщении.

Количество работодателей для домашней прислуги возросло на 19%. Количество IT-компаний растет не такими стремительными темпами, как IТ-ФЛП, но они также входят в тройку лидеров (+14% за 2021 год и 29% за последние два года).

По количеству больше всего выросли юрлица в сферах оптовой торговли (+8699), общественных организаций (+3285) и обслуживания домов и территорий (+3271).

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В процентном соотношении значительно уменьшилось количество юридических лиц в таких сферах, как государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование (-10,5%), организация азартных игр (-6%) и лесное хозяйство (-4%).

По количеству второй год подряд больше всего сокращается количество юрлиц в сфере управления и обороны (-3332) и функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры (-695).

Для ФЛП третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничества с юридическими лицами. Это должно сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, заявил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.