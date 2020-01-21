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вторник, 21 января 2020 11:08

Увеличился размер субсидии

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Увеличился размер субсидии
Средний размер назначенной субсидии в декабре прошлого года составил 638,7 грн. Фото:unn.com.ua

В прошлом месяце субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3283,6 тыс. домохозяйств.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

Год назад субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс., в апреле - 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., в июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре - 2335,8 тыс., в октябре - 2424,7 тыс., в ноябре - 2986,2 тыс. домохозяйств.

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Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2019 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,4% и составил 638,7 грн.

С января по декабрь прошлого года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 4353,7 тыс.домохозяйств, что на 41,7% меньше, чем за такой же период 2018 года.

За это время назначены субсидии 5487,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 16,1%

В государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

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