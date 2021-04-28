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среда, 28 апреля 2021 15:52

Увеличение собственной газодобычи обеспечит рост годового ВВП Украины на 3%

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Украина имеет достаточно собственных запасов газа, чтобы полностью отказаться от его импорта. Об этом говорится в независимом исследовании, подготовленном на основе методологии, разработанной международной консалтинговой компанией KPMG в Украине. Сейчас по подсчетам экспертов, страна имеет 780 млрд м³ газа потенциально доступных для добычи. Этих запасов газа хватит на 25 лет при условии ежегодного потребления на уровне 30 млрд м³ в год.

"Украина имеет потенциал для полного замещения импорта газа в случае реализации новых газодобывающих проектов. Но пока наша экономика остается зависимой от импорта энергоносителей, что составляет риски для безопасности государства. Украинские газодобывающие компании способны вырастить добычи газа в 30 млрд м³ газа в год в течение десяти лет. Это позволит полностью отказаться от его импорта и обеспечить энергетическую независимость", - говорится в исследовании. Также, такой рост производства приведет к созданию 22 тыс. новых рабочих мест в секторе, увеличению отчислений в бюджет на 145 млрд грн и росту ВВП на 345 млрд грн.

Для обеспечения страны собственным газом необходимо реализовать "Сценарий развития". Это комплекс инициатив, разработанных Нафтогазом и частными компаниями, направленных на постепенную замену импортируемого газа в период 2021-2030 гг. и достижение энергетической независимости до 2030 года. В отличие от консервативного подхода, который предусматривает использование только имеющихся месторождений, "Сценарий развития" предлагает активно разрабатывать новые участки. Прежде всего это касается Юзовской площади, Карпатского региона и залежей в шельфе Черного моря.

 

Реализация новых масштабных газодобывающих проектов создаст мощный экономический эффект до 2030 года. А именно, добавит 825 млрд грн к ВВП страны, 347 млрд грн фискальных доходов и создаст 440 тыс новых рабочих мест.

"Нафтогаз уже начал проекты на новых участках, доверенных нам страной, - Юзовской площади, в Черном море, и участках в рамках соглашений о разделе продукции. Мы рассчитываем нарастить до 600 млрд м³ запасов газа в течение следующих 5 лет. Это означает не только переход от содержания добычи газа к его устойчивому увеличению. Это также и значительные эффекты для экономики страны: газодобыча может стать одним из ее мощных двигателей. Мы привлекаем международные инвестиции, экспертизу и новые технологии, чтобы это стало реальностью. И надеемся, что будем едины в нашем видении и наших стремлениях со всеми заинтересованными сторонами", - отметил Отто Ватерландер, главный исполнительный директор Группы Нафтогаз.

 

Также, реализация предложенного "Сценария развития" позволит увеличить отчисления в местные бюджеты в регионах проведения добывающей деятельности. Эти средства уже используются для улучшения качества жизни общин. В период с 2015 по 2020 годы Группа Нафтогаз в целом инвестировала 250 млн грн в инициативы в сфере социальной инфраструктуры.

Українські новини
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