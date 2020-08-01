Утвердили сниженные "зеленые" тарифы

НКРЭКУ снизила "зеленые" тарифы. Фото: rbc.ua

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, утвердила уменьшение "зеленого" тарифа, согласно закону, который накануне подписал президент.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 августа

"1 августа состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания на котором было принято решение принять постановление НКРЕКП "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию и надбавки к "зеленым" тарифам при соблюдение уровня использования оборудования украинского производства для субъектов хозяйствования "(с 1 августа 2020) ", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

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"Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и приобретенного в силу закона. Во избежание временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня", - отмечала на заседание и.о. председателя нацрегулятора Оксана Кривенко.

21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф. 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон.