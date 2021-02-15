Упростили условия получения ипотеки под 7%

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6381
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1197
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 621
Фото
Все фото
6
8
18
6
11
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Просмотров: 117
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 279
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1512
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 504
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 738
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 15:13

Упростили условия получения ипотеки под 7%

  Комментировать
Упростили условия получения ипотеки под 7%
Чтобы получить ипотеку под 7%, необязательно состоять на квартирном учете. Фото: unsplash

Для украинцев отменили ряд требований для участия в программе "Доступная ипотека" под 7%.

Соответствующее решение приняли в Кабмине.

Теперь, чтобы получить ипотеку под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Отменили также требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешевые кредиты на жилье: почему не все ими смогут воспользоваться

На ипотеку под 7% смогут рассчитывать любые граждане, не обладающие жильем, площадь которого превышает 50 кв. м на одного человека или семью из 2 человек и 20 кв. м - на каждого следующего члена семьи.

Сообщается, что увеличили максимально допустимый размер среднемесячного дохода заемщика и членов его семьи из пятикратного до десятикратного размера месячной средней заработной платы в регионе, где расположен предмет ипотеки.

Кабинет министров анонсировал запуск ипотечного кредитования под 5% в 1-м полугодии 2021 года. Воспользоваться программой смогут определенные категории граждан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Упростили условия получения ипотеки под 7%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Перстень за 2 млн: чем поражает Tiffany

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 43958
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 29691
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 18756
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 17784
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
4
 Просмотров: 12483
Экономика
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
 Просмотров: 126
Какую сумму компенсируют украинцам за электроотопление
Какую сумму компенсируют украинцам за электроотопление Просмотров: 234
В МВФ объяснили, что нужно сделать Украине для получения транша
В МВФ объяснили, что нужно сделать Украине для получения транша Просмотров: 459
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
 1 Просмотров: 504
Почему хлеб из торговых сетей может быть опасным
Почему хлеб из торговых сетей может быть опасным Просмотров: 990
Больше всего комментируют
16
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 26090
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть