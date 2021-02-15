Упростили условия получения ипотеки под 7%

Чтобы получить ипотеку под 7%, необязательно состоять на квартирном учете. Фото: unsplash

Для украинцев отменили ряд требований для участия в программе "Доступная ипотека" под 7%.

Соответствующее решение приняли в Кабмине.

Теперь, чтобы получить ипотеку под 7%, необязательно состоять на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы.

Отменили также требование непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. м на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

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На ипотеку под 7% смогут рассчитывать любые граждане, не обладающие жильем, площадь которого превышает 50 кв. м на одного человека или семью из 2 человек и 20 кв. м - на каждого следующего члена семьи.

Сообщается, что увеличили максимально допустимый размер среднемесячного дохода заемщика и членов его семьи из пятикратного до десятикратного размера месячной средней заработной платы в регионе, где расположен предмет ипотеки.

Кабинет министров анонсировал запуск ипотечного кредитования под 5% в 1-м полугодии 2021 года. Воспользоваться программой смогут определенные категории граждан.