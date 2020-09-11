Упали импорт и экспорт: назвали цифры

Экспортировали из Украины товаров на $30,9 млрд. Фото: unsplash.com

За январь-август украинский товарооборот составил $64,25 млрд. За этот период мы импортировали товаров на более $33,3 млрд. Это меньше на $4,7 млрд или на 12,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Экспортировали из Украины товаров на $30,9 млрд. Уменьшение экспорта составило $2,2 млрд или 6,6%, сообщают в Государственной таможенной службе.

Разница между экспортом и импортом за указанный период - отрицательная и составляет $2,4 млрд.

Среди наших крупнейших стран-импортеров: Китай - $5,1 млрд, Германия - $3,2 млрд и Россия - $2,9 млрд.

Экспортировали больше всего в Китай - на $ 4,3 млрд, в Польшу - на $2 млрд, Россию - $1,8 млрд.

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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

- зерновые - на $5,9 млрд

- черные металлы - на $5,2 млрд

- подсолнечное масло - на $3,4 млрд

Больше всего импортировали в Украину:

- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $5,1 млрд

- машины, оборудование и механические устройства - $3,7 млрд

- машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратуру - $3,3 млрд.

Украина в течение 2019-2020 маркетингового года поставила за рубеж на 16,9% больше объемы растительного масла, чем в предыдущем сезоне. На экспорте основных видов растительных масел удалось заработать $5,28 млрд.