Упал транзит российского газа через Украину: назвали причины

Объем транзита в западном направлении составил склав 51,9 млрд куб. м газа. Фото: unsplash

В 2020 году транзит газа в Европу украинской газотранспортной системой составил 55,8 млрд куб. м газа. Это на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.

Объемы транзита снизились из-за запуска новых газопроводов в обход Украины, уменьшения спроса на голубое топливо в ЕС и значительных запасов газа в европейских хранилищах, сообщает ООО "Оператор ГТС Украины".

"Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 миллиардов кубических метров в 2020-м и по 40 миллиардов кубометров в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14 процентов меньше, чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту", - говорится в сообщении.

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Объем транзита в западном направлении составил 51,9 млрд куб. м газа. В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м. В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м. Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3 млрд куб. м - в Молдову.

Транспортировка газа из Европы в Украину составила 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше, чем в 2019-м и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-2018 годах.

С 1 января 2021 года будут действовать новые тарифы на услуги распределения природного газа.