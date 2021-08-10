"Юнайтед Табако" назвали крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине — Иванов

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Обыски в желтоводской фирме "Юнайтед Табако" — это попытка ликвидировать крупнейшее в истории Украины производство контрафактных сигарет, а не давление на бизнес. Об этом в Facebook сообщил журналист Сергей Иванов.

С 5 августа сотрудники ГФС со спецтехникой проводят обыски в помещениях "Юнайтед Табако". Фирму подозревают в промышленном производстве контрафакта: 90 т табачных изделий без акцизных марок могут быть изъяты. Действия правоохранителей блокируют "агрессивные молодые люди", контролируют подъезды к фабрике и бросают металлических "ежей" под колеса их автомобилей, сообщает УНІАН.

Напомним, что еще в 2018 году журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование с результатами экспертизы, согласно которой из 8 пачек сигарет "Юнайтед Табако" только на одной была наклеена оригинальная акцизная марка. Повторную экспертизу в июне 2021 года заказали журналисты "5 канала": поддельные акцизные марки были наклеены на 8 из 11 пачек сигарет произведенных в Желтых Водах.

"Вчера ночью перепуганные обысками ГФС короли контрафактной "табачки" из Желтых Вод опубликовали в своем фейсбуке пост: "Работники желтоводской табачной фабрики травмированы и лишены работы etc". Возникает вопрос: уважаемые, а почему вы не беспокоились о судьбе этих людей, когда делали их соучастниками своих преступлений, принуждая производить контрафакт, клеить "левые" марки? Или вы считаете, что соучастие в тяжком продолжающемся преступлении — менее травматичный опыт, чем ответственность за него?".

Как пишет Иванов, на легальном производстве не может быть "левых" линий, которые не стоят на учете, поддельных акцизных марок и тонн контрафактных сигарет под брендами Marlboro, L&M, Jin Ling, Bond, Compliment.

"Вы ("Юнайтед Табако" — ред.) реально поставили исторический рекорд в своей отрасли — налоговики называют вас крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине. Как так получилось, что вы замутили нелегальное производство неслыханных масштабов, которого не могли представить даже в 90-х? Сотни миллионов неуплаченных налогов — это как? Случайно вышло? Дайте публичный и понятный ответ и не дурачьте людей", — пишет журналист.