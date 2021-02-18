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четверг, 18 февраля 2021 14:06

Умер создатель шляп по $1 тыс.

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Умер создатель шляп по $1 тыс.
Средняя цена классической ковбойской шляпы - $230. Фото: pexels.com

18 февраля 1906-го умер Джон Беттерсон Стетсон - американский предприниматель и изобретатель ковбойской шляпы.

Стетсон родился 5 мая 1830 года в Нью-Джерси. В семье производителя шляп Стивена Стетсона было 12 детей. В молодости у Джона обнаружили туберкулез. Врач сказал, что жить ему осталось недолго. Джон Стетсон оставил бизнес отца и отправился на американский Запад.

Ковбои и золотоискатели Дикого Запада в то время носили преимущественно енотовые шапки, что кишели блохами. Стетсон решил создать легкую и прочную войлочную шляпу с широкими полями. В такую можно было налить достаточно воды, чтобы напоить коня. Или ей можно было раздуть костер.

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Впоследствии Стетсон переехал в Филадельфию. Открыл производство таких шляп. На каждой было золотое тиснение John B. Stetson. Так ковбойские шляпы стали называть "Стетсон". Компания также производила шляпы для правоохранителей, кавалеристов, президентов США.

Под руководством Стетсона компания John B. Stetson стала одной из крупнейших шляпных фирм в мире. Выпускали больше 3,3 млн головных уборов в год. Кроме ковбойских шляп, компания продает духи, одежду, обувь, очки, ремни, виски. А также различные товары в стиле Дикого Запада.

Средняя цена классической ковбойской шляпы - $230. Есть варианты по $105-155. Самый дешевый - за $70 с узкими полями.

Есть варианты по $900-$1 тыс., с пряжками из драгоценных металлов. Самый дорогой - Diamante PREMIER: белая шляпа из меха бобра и шиншиллы. Золотая пряжка инкрустирована бриллиантами. Стоит $5 тыс. - 138,5 тыс. грн.

Стетсон жертвовал крупные суммы различным благотворительным организациям. Строил гимназии и средние школы, колледжи, а также 2 университета. Помог основать YMCA в Филадельфии. Щедро пожертвовал Академии DeLand, которая 1889 года была переименована в Стетсонский университет.

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Дата
18
февраля

Умер создатель шляп по $1 тыс.

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