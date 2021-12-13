Маршрут объединяет Донецкую и Закарпатскую области. Фото: Укрзализныця

С 13 декабря Укрзализныця запустила самый длинный маршрут в Украине. Он соединяет Донецкую и Закарпатскую области.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Поезд №5/6 Мариуполь – Рахов соединяет семь областей. Он проезжает по самому длинному пассажирскому железнодорожному маршруту длиной в 1806 км.

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Поезд останавливается в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах.

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Во Львов, Ужгород и Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок.