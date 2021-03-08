Укрзализныця запускает спецпоезда в Закарпатскую область

Поезда запустили для тех, кому надо уехать из карантинной зоны. Фото: УП

Укрзализныця начала продажу билетов на специальные рейсы в Закарпатье, которое находится в красной зоне карантина.

Рейсы проведут для безопасного вывоза тех пассажиров, которым важно уехать из карантинной зоны в Закарпатье.

Открыли продажу билетов на поезда:

358/357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13/14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15/16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81/82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 11, 15 и 16 марта).

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"Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы в их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта. Укрзализныця благодарна Министерству здравоохранения, Министерству инфраструктуры и Закарпатской облгосадминистрации за понимание сложившейся ситуации и предоставленную возможность безопасно вывезти людей из региона, который оказался в карантине. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию", - говорится в сообщении.

З 8 березня Укрзализныця останавливает продажу билетов в Закарпатье в связи с красной зоной эпидемиологической опасности. Об этом сообщила пресс служба перевозчика.