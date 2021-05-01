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суббота, 01 мая 2021 15:51

Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
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"Укрзализныця" запускает электропоезд, оборудованный для перевозки велосипедов.

Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", сообщили в пресс служба УЗ.

В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию железной дорогой и выедут на пути.

Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога
Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах
Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах.

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"При планировании ремонтов" Укрзализныцей "было принято решение оборудовать вагоны местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования", - говорится в сообщении.

Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах. В УЗ обещают, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников. Так, в ответ на просьбы пассажиров дополнительные рейсы получат Черновцы, Одесса, Ужгород, Волынь и Ровенщина.

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