Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов

"Укрзализныця" запускает электропоезд, оборудованный для перевозки велосипедов.

Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", сообщили в пресс служба УЗ.

В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию железной дорогой и выедут на пути.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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"При планировании ремонтов" Укрзализныцей "было принято решение оборудовать вагоны местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования", - говорится в сообщении.

Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах. В УЗ обещают, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников. Так, в ответ на просьбы пассажиров дополнительные рейсы получат Черновцы, Одесса, Ужгород, Волынь и Ровенщина.