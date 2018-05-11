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пятница, 11 мая 2018 20:30

Укрзализныця ввела возможность бесконтактной оплаты проезда

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Укрзализныця ввела возможность бесконтактной оплаты проезда
На Киевщине введут новый способ оплаты проезда. Фото: ТСН

Укрзализныця внедряет систему бесконтактного продажи билетов на пригородные поезда Киевской обл.

"Тестовой площадкой для введения этой инновационной технологии на пригородных поездах должен быть Киевский полигон. Мы запускали новые поезда, которые ходят в направлении Буча и Ирпеня и пользуются высокой популярностью, и там планируем ввести бесконтактную продажу билетов по аналогии с метрополитеном", - сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает "24 канал".

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В будущем "Укрзализныця" планирует ввести эту систему по всему киевском узлу.

Подобная система оплаты действует также в киевском метро.

Укрзализныця оборудовала 143 станции терминалами для оплаты картой, в том числе на станциях курортных городов. До 15 мая два терминала установят еще на курортных станциях, написали lb.ua со ссылкой на запрос, направленный Укрзализныци.

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