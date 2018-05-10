Укрзализныця объявила список станций, где билеты покупают в терминале

Укрзализныця оборудовала 143 станции терминалами для оплаты картой Фото: ТСН

Укрзализныця оборудовала 143 станции терминалами для оплаты картой, в том числе на станциях курортных городов.

До 15 мая два терминалы установят еще на курортных станциях, написали lb.ua со ссылкой на запрос, направленный Укрзализныци.

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28 терминалов установили на крупных станциях, 13 - на Юго-Западной железной дороге (филиал Укрзализныци. - Gazeta.ua), 11 - на Донецкой, 18 - Львовской, 10 - на Одесской и Южной железной дороге и 53 на Приднепровской.

На станции "Бугаз" (курорт Затока, Одесская область) терминал рассчитывают установить до 15 мая.

Укрзализныця установила системы видеонаблюдения в некоторых пассажирских поездах. В дальнейшем будут обеспечивать ими вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт.