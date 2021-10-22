Укрзализныця предупредила о задержании поездов

Из-за ремонтных работ поезда будут задерживаться. Фото: Pexels

Укрзализныця предупредила о задержании ряда поездов.

На участке Мироновка - им. Тараса Шевченко и на станции Казатин-1 проводят путевые работы.

Ремонт планируют закончить к 29 октября.

На станциях Мироновка, Пятихатки-Стыковая, Тимковое, Бурты и Херсон поезда могут приезжать с задержкой от 5 мин. до 30 мин.

25-27 октября поезда будут курсировать с задержками от 25 мин. до 1 ч. по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.

Позже на 30 мин. будут прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский поезда №748 Львов - Киев, № 764 Одесса - Киев, №716 Перемышль - Киев.

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С опозданием на 20-25 мин. будут прибывать на станцию ​​Львов поезда №747 Киев - Львов и №715 Киев - Перемышль.

От 21 октября на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19. Вакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая будет основанием для проезда в случае отрицательного результата.