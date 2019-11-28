Укрзализныця постепенно поднимет цены на билеты

Цены на билеты поднимут. Фото: Укринформ

В "Укрзализныце" заявили о росте тарифов на пассажирские перевозки из-за необходимости увеличения доходов.

В проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2020 год прописан ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта, сообщает издание ЦТС.

В частности, в следующем году доход компании планируют увеличить на 13%. А финансовый доход от пассажирских перевозок - на 8%. Кроме этого, "Укрзализныця" планирует повышать доходы от грузовых перевозок.

Тарифы на грузовые перевозки будут расти на 2,5% ежеквартально. Также в компании планируют продавать металлолом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрзализныцю могут купить только украинские бизнесмены для собственной выгоды" - эксперт

12 миллиардов гривен ущерба получила Укрзализныця от пассажирских перевозок в прошлом году. Их покрыли доходами от грузовых. Чистая прибыль компании была 203,9 млн грн.